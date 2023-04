Dopo i sei trofei conquistati alla guida dell'Inter Primavera dal 2014val 2017, Stefano Vecchi ha arricchito il suo curriculum di allenatore grazie alla promozione in Serie B ottenuta con la Feralpisalò. "Siamo stati capaci di scrivere la storia, una storica promozione che ha radici profonde - il messaggio che l'allenatore bergamasco ha postato su Instagram tre giorni dopo l'1-0 con la Triestina che è valso la matematica certezza della serie cadetta -. Una società forte, uno staff unito e competente, un gruppo che nelle difficoltà ha lavorato duramente mettendo a disposizione degli altri tutta la determinazione e le proprie capacità per arrivare primi al traguardo. Conquistare la Serie B in questa piazza ha un sapore speciale. Mi avete portato in alto e lanciato in cielo e sarò sempre grato a voi ragazzi, a questo gruppo che ha scritto una pagina che nessuno mai cancellerà".