Vecchi: “Feralpisalò, felice ed emozionato. Ripagherò la fiducia con dedizione”

L'ex tecnico dell'Inter è già carico: "Non vedo l'ora di iniziare"

Chiusa ufficialmente la parentesi al Südtirol, Stefano Vecchi è pronto a prendere la guida della Feralpisalò: "Sono felice ed emozionato per questa nuova avventura - ha scritto l'ex tecnico dell'Inter su Instagram -. Ormai mancano pochi giorni: non vedo l’ora di iniziare la stagione con i Leoni del Garda. Ringrazio il Presidente Giuseppe Pasini e il club per la fiducia, che ripagherò con impegno e dedizione".