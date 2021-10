Van der Elst: “Nainggolan all’Anversa non ha lasciato il segno. Meglio Vanaken”

L'ex attaccante del Brugge: "Spero possa esprimersi al top per il club, ma è difficile tornare nel campionato belga in età matura"

Franky van der Elst, bandiera del Club Brugge, è tornato sulle dichiarazioni dello scorso agosto di Paul Gheysens, presidente dell'Anversa, che definì l'arrivo di Radja Nainggolan un affare economicamente importante paragonando il suo ingaggio a quello di Hans Vanaken. Vanaken che però sta trascinando il Brugge mentre l'ex interista fa ancora fatica a trovare spazio: "La dichiarazione di Gheysens probabilmente non aveva intenti cattivi, ma ho pensato che fosse un po' sfortunata. Vanaken è una colonna del Club da molto tempo e ogni anno raggiunge la doppia cifra di gol e assist. Anche adesso sta facendo decisamente meglio di Nainggolan. Attenzione, Nainggolan è un giocatore eccellente e finanziariamente Anversa non ha fatto una cosa negativa di per sé, ma penso che Vanaken sia stato un investimento migliore. Nainggolan non è riuscito a lasciare il segno in campo. Se mi aspetto che lo faccia più spesso nei prossimi mesi? Lo spero per l'Anversa, perché se vogliono competere per il titolo avranno bisogno del miglior Nainggolan. Allo stesso tempo, non è facile tornare nel campionato belga in età matura", le sue parole riportate da DeMorgen.