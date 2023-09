"La colpa non è degli attaccanti, quando le cose vanno così è tutta la squadra. Ci aspettavamo un altro inizio, ma qualcosa di buono s'è visto. C'è da lavorare e toccherà a me". Così Carmine Nunziata, nuovo ct dell'Under 21, debutta ai microfoni di Rai Sport dopo il deludente pareggio contro la Lettonia.

Nelle parole del commissario tecnico c'è amarezza anche per la prova di alcuni singoli come Cesare Casadei: "Difficilmente parlo dei singoli, sicuramente i trequartisti, ovvero Casadei e Fabio Miretti, potevano fare meglio. Miretti veniva da un paio di giorni di febbre e per questo motivo l'ho tolto. Entrambi potevano fare molto di più".