Potrebbe presto tornare in Italia Elian Demirovic, ex centrocampista di Inter, Chievo e Fermana. Secondo quanto riporta Tmw, infatti, il giovane calciatore è seguito con interesse da diversi club italiani: nell'ultima stagione ha militato nell'ND Primorje (Serie B in Slovenia) collezionando 23 presenze e 4 gol.