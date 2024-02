Nostalgia Inter per Ivan Perisic? L'ipotesi è avanzata tramite Instagram da Sky Sport, che evidenzia un piccolo dettaglio legato all'ex giocatore nerazzurro, tornato di recente in Croazia per indossare la maglia dell'Hajduk Spalato: un tatuaggio sulla gamba destra con un numero 44 scritto in nero e azzurro, che ha fatto balenare pensieri di una 'saudade' milanese improvvisa. Ma il dettaglio non è sfuggito ad un tifoso che puntualmente ha precisato che quel tatuaggio è risalente a diversi anni fa, risposta apprezzata dallo stesso Perisic che ha replicato all'utente con alcune emoji divertite.