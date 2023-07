"Il Flamengo ha accettato di rescindere il contratto con l'atleta Arturo Vidal. Con Manto Sagrado, Vidal ha giocato 51 partite, segnato 2 gol e fornito 4 assist. Il cileno è stato campione della Copa Libertadores (2022) e della Copa do Brasil (2022). Il club ringrazia l'atleta per i suoi servizi e gli augura successo nella sua carriera". Con queste parole, diramate tramite i canali ufficiali, il Flamengo saluta l'ex interista Arturo Vidal, approdato in rubinegro lo scorso anno dopo la rescissione con l'Inter. Secondo i media locali il 36enne si unirà presto all'Athletico Paranaense, trattativa mai confermata dai diretti interessati.

O Clube de Regatas do Flamengo acertou a rescisão de contrato com o atleta Arturo Vidal.



Com o Manto Sagrado, Vidal atuou em 51 partidas, fez 2 gols e deu 4 assistências.



O Chileno foi campeão da Copa Libertadores (2022) e Copa do Brasil (2022).



