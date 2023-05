Dalle grandi annate con le giovanili dell'Inter ai vari successi in Serie C, ecco arrivare una nuova importante puntata nella carriera di Stefano Vecchi. L'allenatore, infatti, ha appena rinnovato il suo contratto con la Feralpisalò, regalandosi così un'esperienza da protagonista in Serie B alla guida della matricola lombarda. L'ex nerazzurro e il suo staff, protagonisti della cavalcata trionfale che ha portato alla vittoria del Girone A di Serie C, rimarrano legati al club verdeblu fino al 2025.