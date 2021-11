UFFICIALE – Tottenham-Vitesse, Conte regolarmente in panchina. Svelato lo staff

Il tecnico salentino, rispetto all'esperienza all'Inter, ha confermato come suoi assistenti Cristian Stellini, Gianluca Conte, Costantino Coratti e Stefano Bruno

Dopo aver ricevuto il tanto atteso permesso di lavoro, Antonio Conte potrà regolarmente sedersi in panchina stasera, per guidare il Tottenham nel match di Conference League contro il Vitesse, il suo primo da manager degli Spurs. Lo ha annunciato il club inglese in una nota ufficiale in cui sono stati svelati anche i componenti dello staff tecnico del salentino, che rispetto all'esperienza all'Inter ha confermato ben quattro assistenti: "Siamo lieti di confermare le nomine di Cristian Stellini, Ryan Mason, Gianluca Conte, Costantino Coratti, Gian Piero Ventrone e Stefano Bruno nello staff tecnico di Antonio Conte", si legge.