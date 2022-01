UFFICIALE – Storia al capolinea tra Ranieri e il Watford, esonerato l’ex Inter

Fatale il ko col Norwich per l'ex nerazzurro

Fatale il ko casalingo incassato con il Norwich per Claudio Ranieri, sollevato dall'incarico di tecnico del Watford che tramite i canali ufficiali "conferma l'addio dell'allenatore" italiano. "Il Board degli Hornets riconosce in Claudio un uomo di grande integrità e onore, che sarà sempre rispettato qui a Vicarage Road per i suoi sforzi nel guidare la squadra con dignità. Tuttavia, il Consiglio ritiene che, con quasi la metà della campagna di Premier League rimanente, un cambiamento nella posizione di Head Coach ora darà a un nuovo appuntamento il tempo sufficiente per lavorare con una squadra di talento per raggiungere l'obiettivo immediato di mantenere lo status di Premier League.Non verranno rilasciati ulteriori commenti del club fino a quando questa nuova nomina non sarà confermata a tempo debito".