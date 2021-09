UFFICIALE – Rene Krhin va… Down Under: lo sloveno firma col Western United

Avventura nel campionato australiano per il centrocampista sloveno: "Non vedo l'ora di iniziare", le sue prime parole

Rene Krhin tenta l'avventura dall'altro capo del mondo: il giocatore sloveno, uscito dal vivaio dell'Inter e nella rosa che conquistò il Triplete nel 2010, riparte infatti dall'Australia e dal Western United, dopo la scorsa stagione nelle file del Castellon in Segunda Division spagnola. L'annuncio è arrivato proprio dal club Aussie, che riporta anche le prime parole del centrocampista ex anche di Nantes e Bologna: "Sono molto entusiasta di unirmi al Western United e di venire a giocare in Australia. Ho sentito molte cose positive e non vedo l'ora di iniziare. Penso di avere molto da dare in campo e lavorerò subito per il club e per i tifosi per avere successo".