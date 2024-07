Rafinha Alcantara lascia il Qatar. L'ex interista, per sei mesi in nerazzurro, non resterà all'Al Arabi, che attraverso i profili social del club ha salutato il centrocampista ringraziandolo per gli anni vissuti insieme. "Abbiamo fatto la storia e questo non verrà mai dimenticato", il messaggio della società.

L'ex nerazzurro ha vinto con l'Al Arabi la Coppa dell'Emiro nel 2023. Nello stesso club milita tuttora Marco Verratti.