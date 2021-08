UFFICIALE – Radja Nainggolan è un nuovo giocatore del Royal Anversa

Il Ninja torna nella città natale e si lega per due anni al Royal Anversa

"Più di 16 anni fa, Radja ha lasciato i campi belgi per lanciare la sua carriera in Italia. Via Piacenza è andata al Cagliari, dove ha fatto una presenza internazionale e ha potuto festeggiare la sua prima presenza con i Red Devils. Dopo quattro anni di successi al Cagliari, Radja si è trasferito alla Roma. In 4,5 anni il nostro connazionale ha giocato lì 203 partite, buone per 33 gol e 28 assist. Gli è valso il trasferimento all'Inter, dove gli è stato permesso di intascare lo scudetto la scorsa stagione. All'inizio di questa settimana, l'Inter e Radja Nainggolan hanno deciso di comune accordo di rescindere il contratto del giocatore".