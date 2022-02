UFFICIALE – Nuova avventura per Shaqiri: l’ex Inter firma con il Chicago Fire

Il direttore sportivo Georg Heitz: "Giocatore rivoluzionario, uno degli atleti svizzeri più affermati della sua generazione"

Nuova parentesi di carriera per l'ex Inter, Xherdan Shaqiri: lo svizzero ha lasciato ufficialmente l'Olympique Lione per trasferirsi oltreoceano, precisamente al Chicago Fire FC. Il club ha annunciato oggi l'acquisto dell'ex Liverpool, acquisto più costoso nella storia del club. "Il suo contratto con il Club durerà per tutta la stagione 2024, in attesa della ricezione del visto P-1 e del certificato di trasferimento internazionale (ITC). Secondo la politica del club e della MLS, i termini aggiuntivi dell'accordo non sono stati divulgati" si legge nel comunicato.