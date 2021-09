UFFICIALE – Nagatomo torna nel club che lo ha lanciato: l’annuncio del Tokyo FC

Dopo le esperienze con Cesena, Inter, Galatasaray e Marsiglia, il terzino giapponese torna a indossare la maglia del suo primo club

Yuto Nagatomo torna dopo 11 anni nel club che lo ha lanciato nel calcio professionistico, il Tokyo FC. Dopo le esperienze, in ordine cronologico, con le maglie di Cesena, Inter, Galatasaray e Marsiglia, il terzino giapponese ha deciso di far rientro in patria. L'ufficialità del trasferimento arriva dai canali social dello stesso club nipponico.