Nuova esperienza per Ashley Young, che nella sua lunga carriera può vantare anche uno scudetto con la maglia dell'Inter in una stagione e mezza di militanza sotto la gestione di Antonio Conte. L'esterno 38enne invece di pensare a smettere si tuffa in una nuova sfida in Premier League, firmando un contratto annuale con l'Everton. Che lo ha annunciato poco fa attraverso i propri canali social.

Lo stesso Young ha poi postato un tweet: "Quindi il segreto è stato svelato... Grazie a tutti all'Everton per il caldo benvenuto, sono entusiasta e non vedo l'ora di iniziare!".

So the worst keep secret is out… thanks to everyone at @Everton for the very warm welcome, really excited and can’t wait to get started! pic.twitter.com/WuZYXWUaWw