Il Criciuma, club della Serie B brasiliana ha annunciato sui propri social network l'arrivo di Eder Citadin Martins, ex attaccante dell'Inter. L'italo-brasiliano ha firmato un contratto valido per tutto il 2023. Eder è rimasto senza squadra dopo il mancato rinnovo del contratto con il São Paulo, club nel quale ha militato nelle ultime due stagioni, segnando 11 gol e realizzando quattro assist in 75 partite giocate. Per lui si tratta di un ritorno non solo nello stato in cui è nato, essendo originario di Lauro Müller, Santa Catarina, ma anche nel club che lo ha lanciato nel mondo del calcio, tra il 2004 e il 2005.