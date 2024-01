Niccolò Corrado è un nuovo giocatore del Modena. Il difensore di scuola Inter, nella prima parte di stagione alla Ternana, è stato ufficializzato come nuovo arrivo da parte dei Canarini emiliani con una nota sul proprio sito ufficiale dove si legge la modalità dell'arrivo alla corte di Paolo Bianco: il giocatore si trasferisce in prestito secco fino a giugno 2024 e indosserà la maglia numero 91. "I miei riferimenti attuali sono Federico Dimarco e Theo Hernandez. Da ragazzino ammiravo gente come Marcelo e Roberto Carlos", rivela Corrado a 1912Station.