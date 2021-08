UFFICIALE – Belfodil all’Hertha Berlino. Bobic: “Punta di una certa esperienza”

L'ex meteora dell'Inter: "Cercavo una nuova sfida"

Ishak Belfodil è un nuovo attaccante dell'Hertha Berlino. L'algerino, meteora interista nella stagione 2013-14, resta in Bundesliga dopo l'esperienza all'Hoffenheim per la soddisfazione del direttore sportivo, Fredi Bobic: "Sono felice che siamo riusciti ad acquistare Ishak. Con lui abbiamo un marcatore che ha una certa esperienza, ci porterà tanto in fase offensiva".