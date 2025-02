Adrianinho lascia il Brasile e vola in Europa. Il figlio dell'Imperatore Adriano, ex attaccante dell'Inter (ma con un passato in Italia che l'ha visto indossare le maglie di Inter, Fiorentina, Parma e Roma) sbarca in Portogallo e lascia il Serrano, club brasiliano che gli ha fatto firmare il primo contratto da professionista: il piccolo Adri è diventato ufficialemente un nuovo giocatore dell'Académica de Coimbra, club della terza divisione portoghese.

E hoje nosso leão Adrianinho se despede do Serrano. Alçando voos em novos continentes, fechamos um contrato com o time Académica de Coimbra, de Portugal.



Desejamos muito sucesso nessa nova trajetória e que você não se esqueça do clube mais querido da cidade #AmorPeloLeão pic.twitter.com/48v1L9WbTW — Serrano Football Club (@serranofc_rj) February 21, 2025