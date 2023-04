C'è anche Luciano Spalletti tra i temi affrontati da Leo Turrini durante l'ultimo intervento su Radio24 durante 'Tutti Convocati'. Il giornalista di fede interista parla così del tecnico di Certaldo: "Lo Spalletti visto all'Inter non era lo Spalletti visto a Napoli. Detto questo, a Luciano va dato atto che sia stato lui a far partire il processo di rinascita dell'Inter, ci ha riportato in Champions League.