"Alexis Sanchez è un giocatore chiave per noi. C'è un Marsiglia con lui e un Marsiglia senza. È un giocatore di un altro livello. Potremmo dimenticarlo, perché è una persona molto normale, molto umile e non si comporta come una star. Dopo alieni come Messi, Ronaldo, Haaland e Mbappé, arriva lui. È un giocatore insostituibile, quando non c'è si sente". Così l'allenatore dell'Olympique Marsiglia, Igor Tudor, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Angers, ha lodato ancora una volta l'attaccante cileno ex Inter.