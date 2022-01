Tuchel punge: “Lukaku sempre sotto esame? È così, benvenuti nella realtà”

L'allenatore del Chelsea su Big Rom dopo le ultime prestazioni: "È così se sei un giocatore decisivo"

C'è anche Romelu Lukaku tra i temi affrontati da Thomas Tuchel nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Tottenham: "Lukaku sempre sotto esame? È così, benvenuti nella realtà - risponde l'allenatore del Chelsea -. Siamo sotto osservazione e sotto esame, tutti noi. È cosa di tutti i giorni. È così se sei un giocatore decisivo. Se le cose vanno bene, la gente parla di te. In caso contrario, la gente parla di te. Fa parte del mestiere, piaccia o no. Non c'è molto altro da dire".