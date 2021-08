Tuchel: “Lukaku non poteva partire meglio”

L'allenatore del Chelsea è molto soddisfatto della prima gara del belga: "Sono moto contento, si è integrato bene"

Chiaramente soddisfatto per la vittoria 2-0 contro l'Arsenal, Thomas Tuchel ha commentato la prestazione di Romelu Lukaku, all'esordio con i Blues: "Sono moto contento, si è integrato bene. Si tratta di un ragazzo intelligente, gli piace stare in gruppo, parla con tutti ed è umile ma competitivo. Dà qualcosa al nostro gioco che non avevamo prima, non poteva partire meglio con un gol e un altro sfiorato. Ha anche creato altre opportunità. Dobbiamo comunque migliorare".