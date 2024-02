Affare in chiusura tra la Feralpisalò e il Trento per l'ex nerazzurro Christopher Attys, come rende noto Gianlucadimarzio.com. Il centrocampista classe 2003 era passato all'Imolese a titolo gratuito nel giugno 2022. A gennaio scorso il prodotto del vivaio dell'Inter si era trasferito al Trento, avventura al capolinea dopo solo un anno. Il club di Serie C infatti avrebbe aperto la trattativa con la Feralpisalò, trattativa che in caso di fumata bianca regalerebbe all'ex nerazzurro uno step in avanti, passando dalla C alla Serie B.