Paolo Tramezzani si prepara ad una nuova avventura da allenatore, che questa volta potrebbe portarlo addirittura agli antipodi, nello specifico in Australia. Intanto, l'ex difensore dell'Inter, parlando ai microfoni di TribalFootball.com, racconta quelle che sono le sue aspirazioni: "Ho allenato in sei paesi diversi e il mio sogno è quello di aver allenato in 10 paesi diversi. Il mio desiderio è riuscire sempre a migliorare le mie squadre e i miei giocatori e questo è sempre stato il mio obiettivo. Ho vissuto tante belle esperienze, come per esempio in Albania perché rappresentare un'intera nazione era un altro tipo di emozione e di orgoglio. Anche un'altra bellissima esperienza è stata con il Lugano. Quando sono arrivato la squadra era ultima in classifica e siamo passati alla qualificazione alla fase a gironi di Europa League".