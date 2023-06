Le positive annate di José Mourinho sulla panchina della Roma trovano l'approvazione di una storica bandiera come Francesco Totti. Raggiunto dai colleghi di Goal.com, l'ex capitano giallorosso spende parole al miele per lo Special One: "Grande allenatore, grande uomo, ha fatto tantissimo - dice Totti - Speriamo che possa continuare così".