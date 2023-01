Pessimo avvio di 2023 per il Tottenham, caduto in casa per mano dell'Aston Villa che si è imposto col punteggio di 2-0; una sconfitta che sembra pregiudicare quasi del tutto le possibilità per gli Spurs di vincere la Premier League. Nel dopopartita, il tecnico Antonio Conte esprime tutta la sua amarezza: "Se qualcuno ha pensato che noi potessimo essere una squadra da titolo si sbagliava. Io non l'ho mai pensato. Per vincere servono top player, servono giocatori da 60, 70 milioni, con innesti che ogni anno possano alzare il livello della squadra. Penso sia giusto mandare questo messaggio, per far capire a chi pensava fossimo da titolo che si sbagliava.