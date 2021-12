Tottenham, Emerson Royal: “Con Conte stiamo imparando cosa vuol dire soffrire”

L'esterno brasiliano: "Conte è convinto che possiamo vincere trofei e battere chiunque. Non c'è niente che possa impedircelo"

Intervistato da Sky Sports News, l'esterno del Tottenham Emerson Royal si è soffermato anche sui cambiamenti apportati da Antonio Conte da quando è arrivato alla guida degli Spurs: "Conte è arrivato con una mentalità davvero competitiva. Questa non è una critica all'allenatore precedente, però lui ci sta insegnando a dare tutto. Fin dal primo giorno è stato molto chiaro con noi. Secondo lui, il Tottenham può vincere trofei e può battere chiunque. Non c'è niente che possa impedirci di farlo e questa è una mentalità che dobbiamo metterci in testa. Stiamo imparando cosa significa soffrire! Sappiamo che Conte è super competitivo e se soffriamo quella è la strada per il successo".