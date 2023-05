"Tutti i campionati sono più o meno problematici, soprattutto per la critica della stampa. Sono orgoglioso di vedere sia l'Inter che la Fiorentina nelle rispettive finali dei campionati europei, ovviamente speriamo che tutto finisca bene" ha detto il doppio ex di Inter e Fiorentina Francesco Toldo, intervenuto sulle frequenze di Radio Firenze Viola, dove parla in particolar modo della finale di Coppa Italia che le sue due ex squadre si giocheranno a Roma il prossimo mercoledì. "Ho sensazioni strane, ho giocato otto anni a Firenze e nove nell'Inter... Il mio cuore è diviso a metà, non posso far finta di pendere da un parte o dall'altra. Solo una volta allo stadio nel 2012 quando avevo già smesso ho chiesto al presidente Moratti se potevo salutare l'Inter, che giocava contro la Fiorentina, e ho invitato una sessantina di giovani atleti della mia squadra dell'oratorio di Selvazzano, fu per me una grande emozione e nella gioia rientrò".

Sarà a Roma a seguire la finale di Coppa Italia?

"No, la guarderò da casa".