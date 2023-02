Erick Thohir è il nuovo presidente della Federcalcio indonesiana. Ha infatti vinto le elezioni, come riporta la versione online della Gazzetta dello Sport, per presiedere la federazione del proprio Paese. Thohir, in passato presidente dell'Inter nonché del Comitato Olimpico dell'Indonesia, resterà in carica dal 2023 al 2027.