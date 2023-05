Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport nella seconda metà di maggio ci sarà un incontro tra Thiago Motta e Joe Saputo per il futuro del tecnico del Bologna. Per definirne i contorni, soprattutto visto che Motta vuole "ambizioni chiare e obiettivi realistici". Un dialogo instaurato tra le parti c’è già e i discorsi vengono portati avanti da settimane. A fine maggio si presume che ci sarà la svolta in un senso o nell'altro.