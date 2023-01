Prima conferenza stampa del 2023 per Thiago Motta, allenatore del Bologna, in vista della sfida di mercoledì contro la Roma. Il tecnico rossoblu ritroverà José Mourinho, suo allenatore nell'Inter del Triplete, per il quale non può che spendere belle parole: "Mourinho per me è una persona fantastica, con lui ho avuto modo di migliorarmi tanto e vincere quasi tutto. E' sempre stato speciale per me, non solo per il rapporto giocatore-allenatore, ma come persona".