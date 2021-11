Thiago Motta ritrova Arnautovic: “All’Inter una condizione atletica enorme”

Domani Spezia-Bologna con l'incrocio tra ex interisti. Il tecnico bianconero: "All'Inter penseremo in seguito"

Prima di tornare a San Siro per sfidare l'Inter col suo Spezia e insieme raccogliere l'abbraccio dei suoi ex tifosi, Thiago Motta attende domani al Picco il Bologna. Ed è proprio su questa partita che il tecnico degli Aquilotti vuole concentrarsi, anche per confermare il buon rendimento interno a fronte di un bottino esterno per ora deficitario: "In casa abbiamo possibilità di fare una grande partita e ottenere il nostro risultato. Fuori casa, con squadre di valore e qualità, come Atalanta, Verona e le altre, abbiamo vinto solo meritatamente a Venezia, anche se a Cagliari il risultato è stato giustificato da un episodio in campo. In tutte le altre abbiamo fatto una buona prestazione ma gli avversari hanno meritato di vincere. Domani siamo in casa, dobbiamo continuare a fare le partite fatte fino ad oggi e cercheremo di cambiare il rendimento in trasferta, anche se alla prossima ci sarà l'Inter. Ma ci penseremo in seguito, ora c'è il Bologna".