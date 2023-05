Thiago Motta ha preso più da José Mourinho o da Gian Piero Gasperini nella sua carriera da allenatore? "Ho avuto entrambi e cercato di osservare e anche di portare delle cose giuste da fare perché compatibili con il mio carattere, altre no. Mou è una persona speciale e diretta", risponde il tecnico del Bologna in conferenza stampa. Dribblando poi l'ennesima domanda sul futuro: "Io nel mirino del PSG? Sono concentrato sulla Roma e sul Bologna, dobbiamo fare una grandissima prestazione contro una squadra che ieri ha vinto ancora in semifinale di Europa League".