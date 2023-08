Giovanni Fabbian sta convincendo Thiago Motta? "Molto", assicura il tecnico del Bologna nella conferenza stampa pre-Juventus. L'ex centrocampista dell'Inter spende parole al miele per il giovane arrivato proprio dal club nerazzurro in questa sessione di mercato: "Ha una forza fisica straordinaria. E' bravo negli inserimenti e grazie a questi può arrivare facilmente al gol. Può migliorare nel dialogo con i compagni e nell'azione in fase difensiva. E' un ragazzo interessante e che si è inserito molto bene nel gruppo. Sarà sicuramente un grande aiuto per noi".