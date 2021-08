Suazo premiato come “Miglior calciatore honduregno all’estero”

Riconoscimento per l'ex interista

Riconoscimento alla carriera per David Suazo, attuale allenatore del Carbonia ed ex nerazzurro. L'honduregno mostra felice il premio su Instagram. "Congratulazioni a '5 Deportivo' per il suo 40esimo anniversario, e molte grazie a Salvador Nasralla e a tutti i tifosi per questo bellissimo riconoscimento della mia carriera calcistica come 'Miglior honduregno all'estero' - ha scritto Suazo - Ringrazio la mia famiglia, per aver fatto parte di questa bellissima carriera, nei momenti felici e meno felici, sostenendomi sempre. Ringrazio tutti i miei compagni di squadra, i miei allenatori e dirigenti per averlo reso possibile. Grazie".