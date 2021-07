Stramaccioni e la sfida Al-Gharafa: “Arrivo in un club ambizioso”

L'ex tecnico dell'Inter: "Il Qatar è una nazione attrezzata, l'organizzazione per il Mondiale è pazzesca"

Andrea Stramaccioni è stato presentato ieri ufficialmente come nuovo allenatore della formazione qatariota dell'Al-Gharafa. Queste le prime parole dell'ex tecnico di Inter e Udinese, intervistato da Sky Sport, a proposito della nuova sfida della sua carriera: "Per me è un'avventura importante. L’impatto è stato particolare, è un mondo e una sfida nuova. Il Qatar è una nazione attrezzata che ospiterà i prossimi Mondiali. Arrivo in un club ambizioso che partecipa alla Champions League, è una sfida importante".

Strama si sofferma anche sull'imminente Mondiale proprio nel Paese mediorientale: "L'organizzazione è pazzesca, mai avrei immaginato che un torneo si potesse giocare in una sola città. Ci sono stadi costruiti solo per il Mondiale dove non gioca nessuna squadra. Saranno testati in questa stagione. Il Paese è ricchissimo, sarà il primo Mondiale in Medio Oriente ed è affascinante", ha concluso.