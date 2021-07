Primo stop per Hakimi: risultato positivo al Covid-19

La freccia marocchina è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore, in isolamento, ha saltato l'amichevole di questa mattina

Primo stop per Achraf Hakimi, risultato positivo al Covid-19. L'esterno marocchino quindi, a qualche giorno dal suo arrivo a Parigi, è stato costretto a fermare la preparazione pre-season e a saltare l'amichevole di questa mattina contro lo Chambly. Il giocatore è adesso in isolamento come riferisce L'Equipe.