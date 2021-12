Stefano Vecchi ha superato le 100 vittorie professionistiche da allenatore

La prima risale al 12 settembre 2010, Virtus Entella-Tritium 0-1, II Divisione Lega Pro

Il tecnico della Feralpisalò Stefano Vecchi, con un passato nella Primavera nerazzurra, contro la Giana Erminio ha festeggiato la vittoria numero 100 sulle panchine professionistiche. Subito superata sabato scorso con la gioia dei 6 gol alla Pergolettese. Questo il ruolino: 3 in A, 12 in B ed 84 in C, sulle panchine di Tritium, Spal, Südtirol, Carpi, Inter, Venezia e Feralpisalò. La prima risale al 12 settembre 2010, Virtus Entella-Tritium 0-1, II Divisione Lega Pro. E oggi (è in corso di svolgimento la gara contro la Pro Patria, iniziata alle 14:30) può toccare quota 102.