Spezia, Figoli racconta Thiago Motta: “Che emozione averlo come allenatore”

Il giovane metronomo racconta il primo mese con il nuovo allenatore

Il giovane centrocampista dello Spezia Matteo Figoli racconta il primo mese di ritiro con Thiago Motta: “È emozionante averlo come allenatore perché è stato un campione, ha vinto il Triplete, i consigli che può dare lui, soprattutto per un centrocampista come me, è di trarre beneficio da questa esperienza. Ci dice di giocare tranquilli e senza paura, di avere personalità e fare il meglio possibile per mettere in difficoltà l'avversario che abbiamo di fronte”.