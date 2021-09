Spalletti: “Napoli il mio momento migliore? Ho ricordi bellissimi ovunque”

Il tecnico partenopeo: "Abbiamo fatto partite di livello in tutte le squadra in cui sono stato, anche in Europa"

Christian Liotta

Quello al Napoli il miglior momento della sua carriera? Intervistato da Sky Sport alla vigilia del match di Europa League con lo Spartak Mosca, Luciano Spalletti, allenatore dei partenopei, ma capire di non avere preferenze o rancori in merito alle sue esperienze da tecnico: "Ho ricordi bellissimi da tutte le parti. Abbiamo fatto partite di livello in tutte le squadra in cui sono stato, anche in Europa. Ho la fortuna di avere a disposizione una squadra di bravi ragazzi e questo rende il mio lavoro più facile. Se nessuno attacca il Napoli e i miei giocatori sono tranquillo, se invece vengono attaccati allora divento più cattivo".

(Fonte: TuttoNapoli)