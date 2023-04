Importante successo esterno per la Spal di Massimo Oddo che ha superato il Benevento col punteggio di 3-1 incamerando tre punti fondamentali per la lotta salvezza. Sugli scudi Radja Nainggolan: l'ex centrocampista dell'Inter ha sfoggiato un'ottima prova condita dall'assist per il gol del definitivo 3-1 firmato da Gabriele Moncini.