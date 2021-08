Sneijder torna sulla Supercoppa 2010: “Benitez non ci ascoltò sulla formazione”

L'ex nerazzurro torna sulla finale persa contro l'Atletico nel 2010

A sette anni e mezzo dall'addio all'Inter, Wesley Sneijder non dimentca i bei momenti trascorsi con la maglia della Beneamata, ma non solo. L'ex centrocampista nerazzurro, intervenuto a a RTL7, torna sul ko contro l'Atletico Madrid in finale di Supercoppa Europea del 2010. "Benitez ha sbagliato un po'. I giocatori non erano d'accordo con la formazione, ma alla fine ovviamente ha deciso lui. Noi abbiamo detto: 'non puoi farla diversamente? - spiegandogli come intendevamo - ma non ha voluto. Così siamo andati via...".