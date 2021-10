Sky Sports – Ranieri torna in Premier: nei prossimi giorni la firma col Watford?

Il tecnico ex Inter è il candidato numero uno alla successione di Xisco Munoz

Claudio Ranieri potrebbe presto far ritorno in Premier League. Secondo quanto riportato da Sky Sports, il Watford avrebbe stretto i contatti con il tecnico che nel 2016 ha ottenuto il trionfo alla guida del Leicester e nei prossimi giorni ci potrebbe già essere la fumata bianca. Sono solo 7 i punti ottenuti in 7 gare dagli Hornets, un rendimento negativo che è costato la panchina a Xisco Munoz. Il tecnico che ha allenato l'Inter nel 2011-2012, e che il prossimo 20 ottobre compirà 70 anni, è il candidato numero uno a succedere allo spagnolo.