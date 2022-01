Sky – Polonia, no di Cannavaro: poco tempo per preparare i playoff Mondiali

Non è da escludere che le parti in futuro potranno riaffrontare nuovamente l’argomento

Fabio Cannavaro non ricoprirà la carica di ct della Polonia, Nazionale alla ricerca del sostituto di Paulo Sousa, volato a sorpresa al Flamengo al tramonto del 2021. Secondo Sky Sport, il capitano campione del mondo 2006 ha rifiutato la proposta dopo qualche giorno di riflessione, spiegando al presidente della Federazione polacca che avrebbe avuto troppo poco tempo a disposizione per poter preparare gli spareggi a Qatar 2022. "Le parti si sono lasciate comunque bene, con la Federazione che ha compreso le ragioni di Cannavaro, tanto che non è da escludere che le parti in futuro potranno riaffrontare nuovamente l’argomento", spiegano i colleghi.