Sky – Balotelli torna in Nazionale: Mancini l’ha chiamato per uno stage

Il classe 1990 attualmente milita in Turchia all'Adana Demirspor

Potrebbe essere l'ennesima chance concessa ad un talento mai esploso nelle sue totali potenzialità. Adesso Mario Balotelli milita in Turchia all'Adana Demirspor e presto avrà l'occasione di tornare in Nazionale. Stando a quanto riferisce Sky Sport, l'attaccante classe 1990 è stato chiamato dal ct Roberto Mancini per lo stage in programma dal 26 al 28 gennaio, con vista sui play off di qualificazione al Mondiale del Qatar che vedrà gli azzurri sfidare la Macedonia del Nord il prossimo 24 marzo.