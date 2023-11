A margine della conferenza stampa, Milan Skriniar ha parlato anche ai microfoni di RMC Sport per presentare la sfida di domani contro il Milan in Champions League. Partita che per lui, inevitabilmente, ha un sapore particolare: "Sarà una partita speciale per me, ma tutte le partite di Champions League lo sono. Ho giocato qui e so quanto sia difficile esibirsi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo esperienza; dobbiamo restare concentrati. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare su questa strada. Giochiamo da vera squadra ed è quello che dobbiamo fare".