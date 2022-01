Siparietto Spalletti-Sabatini: il ds della Salernitana punge sui rigori

L'allenatore azzurro e il dirigente granata protagonisti davanti alle telecamere di DAZN

Nel post partita di Napoli-Salernitana va in onda su DAZN un simpatico siparietto tra i due ex nerazzurri Luciano Spalletti e Walter Sabatini. Intervenuto durante l'intervista del tecnico azzurro, il ds granata ha scherzato sui due rigori assegnati ai padroni di casa: "Hanno ripristinato la 'regola della piazzetta'? Probabilmente avremmo perso lo stesso perché Spalletti è un genio, ma hanno per caso ripristinato la 'regola del tre corner, un rigore'? In tutta onestà, non mi sembrava ci fossero".