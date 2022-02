Simeone: “Il futuro? Sono un allenatore giovane, voglio migliorare”

Il Cholo sul suo futuro: "Allenare l'Argentina? Per adesso mi sento un tecnico da lavoro quotidiano"

Dopo una lunga e trionfale esperienza come allenatore dell'Atletico Madrid, quale può essere il futuro di Diego Pablo Simeone? Davanti a questa domanda, posta nel corso di un'intervista per l'emittente #Vamos de Movistar, il Cholo preferisce non sbilanciarsi: "Sono giovane, voglio migliorare. Questa stagione irregolare mi rende un allenatore migliore, richiede molto di più da me. Sta a me stabilire quale sarà il punto di dire basta. Il calcio è momentaneo, quotidiano. Il club è più importante di tutti noi. Quando non siamo all'Atleti, tutta la strada percorsa servirà a rendere migliore il club".